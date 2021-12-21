شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الإدارة: أمير الشرقية خير داعم لمبادرات تمكين شباب وشابات الوطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - 1200 مهندس ومهندسة تقدموا للالتحاق بالبرنامج التدريبي

- قريبا إطلاق شركة "اليوم للتجارة الإلكترونية" لدعم استمرار الصحيفة

- تثمين دور الشركاء في مبادرة «المهندس الصناعي المعتمد»

أكد رئيس مجلس إدارة دار "اليوم" للصحافة والطباعة والنشر الوليد بن حمد آل مبارك، أن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية خير داعم لجميع المبادرات التي من شأنها تمكين شباب وشابات الوطن في كافة القطاعات التعليمية والتدريبية بالمنطقة.

نصيب وافر

وأوضح أن دار "اليوم" كان لها نصيب وافر من هذا الدعم، والذي تمثل في تفضُّل سموه الكريم في السابق بدعم مبادرة دار "اليوم" لتدريب فنيي الطباعة في مطابع دار "اليوم"، في عام 2017م، وكذلك دعم مبادرة الصحفي الناشئ التي استهدفت أبناءنا وبناتنا من طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية في عام 2018م، وها نحن اليوم بدعم ورعاية سموه الكريم نحتفي بمنتسبي البرنامج التدريبي للمهندسين الصناعيين.

دعم لامحدود

وأعرب آل مبارك، باسم دار "اليوم" وكافة منسوبيها، لسموه الكريم وسمو نائبه، عن جزيل الشكر على دعمهما اللامحدود لدار "اليوم"، كما عبّر عن شكره إلى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، "شريك المبادرة"، على الثقة بمركز دار "اليوم" للتدريب، بالرغم من حداثة تجربة المركز، والذي لم يكمل عامه الأول بعد، حيث عمل فريق الوزارة مع فريق العمل بمركز دار "اليوم" للتدريب جنباً إلى جنب لاختيار قائمة المرشحين لهذا البرنامج التدريبي من بين المتقدمين الذين تجاوز عددهم 1200 مهندس ومهندسة.

طرفا نقيض

وأوضح خلال كلمته بحفل تخريج 130 مهندسا ومهندسة بالدفعة الأولى لمبادرة «المهندس الصناعي المعتمد» التي نفذها مركز ”الخليج 365” للتدريب؛ بالتعاون مع المركز الدولي للتعلم بجامعة ولاية ميزوري الأمريكية، أن الصحافة والتجارة على طرفي نقيض، ولذا تم فصل نشاط الصحيفة عن أنشطة شركة دار "اليوم"، والمتمثل في عمل كل من "شركة دار اليوم للتوزيع والخدمات اللوجستية"، "مجمع مطابع دار اليوم"، "شركة روناء للإعلام المتخصص"، "مركز دار اليوم للتدريب"، معلنا قريباً إطلاق شركة للتجارة الإلكترونية، لتكون داعماً لاستمرار الصحيفة .

شركاء المبادرة

كما ثمّن رئيس مجلس إدارة دار اليوم للصحافة والطباعة والنشر، دور الشركاء في المبادرة، مجموعة "IBDL" وجامعة ولاية ميزوري الأمريكية، وهنأ المهندسين لحصولهم على شهادة هذا البرنامج التدريبي، داعيًا الله تعالى أن يحفظ ولاة أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.