شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يرعى ملتقى «التمكين والتوطين» بالخُبر غداً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - سيتضمن الملتقى توقيع 9 مذكرات تفاهم بين القطاع الخاص والربحي والحكومي

- سيقدم 18 ورشة تدريبية تنقسم إلى مسارين: التوظيف والتمكين الاقتصادي

- الملتقى سيشهد مشاركة 44 شركة إضافة إلى الجهات الحكومية وغير الربحية بـ ٢٢٣٧ شاغراً وظيفياً

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية غدًا، ملتقى التمكين والتوطين بالمنطقة الذي ينظمه فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية ممثلًا بإدارة الضمان الاجتماعي، وذلك بفندق جراند حياة بالخبر.

وأكد المدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل دور الفرع في تشجيع وتمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي وتوفير فرص وظيفية لهم، وإيجاد الفرص الموائمة مع متطلبات سوق العمل، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 وأهداف برنامج التحول الوطني، بمتابعة من الوكالة المختصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مقدمًا الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على رعايته للملتقى ومساندته الدائمة لمستفيدي الضمان.

وسيتضمن الملتقى توقيع ٩ مذكرات تفاهم بين القطاع الخاص والربحي والحكومي، وسيقدم 18 ورشة تدريبية تنقسم إلى مسارين: التوظيف، والتمكين الاقتصادي، ويشارك فيه ٤٤ شركة، إضافة إلى الجهات الحكومية وغير الربحية بـ ٢٢٣٧ شاغرا وظيفيا، ويستهدف ما بين ٤ إلى ٥ آلاف مستفيد ومستفيدة من مستفيدي الضمان.

ويهدف الملتقى إلى تمكين مستفيدي منظومة الخدمات الاجتماعية القادرين على العمل من مستفيدي الضمان الاجتماعي والأيتام وذوي الإعاقة في المنطقة، عبر تزويدهم بالممكّنات التي تساعدهم بالاعتماد على الذات عبر المواءمة مع متطلبات سوق العمل.