شكرا لقرائتكم خبر عن «اعتدال» و«جامعة الدفاع» العراقية يناقشان سبل مكافحة التطرف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل الأمين العام للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال" الدكتور منصور الشمري في مقر المركز بالرياض اليوم، رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية العليا بجمهورية العراق الفريق الركن سعد مزهر العلاق، والوفد المرافق له.

ونُوقِشت خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون في مكافحة الفكر المتطرف، فيما قام "العلاق" والوفد المرافق بجولةً في إدارة القيادة والسيطرة، واطلعوا خلالها على استراتيجيات عمل المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، وآلية الرصد والتحليل، والتقنيات المستخدمة، والنماذج التي تُبنى وتُطوَّر داخل إدارة القيادة والسيطرة بالمركز.

وأكد رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية العليا بجمهورية العراق أن المركز يعد مفخرة للدول العربية، منبهًا إلى الحاجة إلى وجود مراكز مختصة في معالجة الفكر المتطرف.