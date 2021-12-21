تأخر اكتمال 8 مراكز صحية بالقطيف يحولها لمصدر تشوّه بصري.. وأهالي يشكون

الرياض - محمد عبدالله - يعاني أهالي القطيف، من تأخر اكتمال 8 مراكز صحية المتعثرة التى تحولت إلى مصدر تشوه بصري.

ووفق تقرير لقناة الإخبارية، تحولت تلك المراكز إلى أسوار منهارة ومخلفات وأنقاض، بعد 8 سنوات من تأخر بنائها.

وقال جعفر درويش أحد أهالي المنطقة، إن قواعد المراكز تحولت بعد إنشائها إلى مكب للنفايات ومصدر للحشرات والأوبئة.

وأضاف محمد عبد الله أحد سكان بلدة الملاحة، تلقينا وعودا بأن اكتمال المراكز سيكون خلال عامين بينما تعطل ولا ندري السبب.

وأكمل مصطفى الشهابية، أحد سكان حي الناصرة، أن المباني تحولت إلى أن أنقاض بعد 8 سنوات من تأسيس قواعدها، ولم نعد ندري مستقبلها.

وتتوزع المراكز المشار إليها في عدد من الأحياء والبلدات وكان مقررا أن تؤدي خدمات الصحية للسكان بينما تحولت إلى مصدر خطر وقلق عليهم، بعد إلقاء المخلفات داخل أسوارها.

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