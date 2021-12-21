بالصور.. «القويحص» يُدشن المرحلة الثانية من مجمع مدارس جيل الإبداع بمكة

الرياض - محمد عبدالله - دشن أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص، المرحلة الثانية من مشروع مجمع مدارس جيل الإبداع الأهلية، كأول مشروع تعليمي استثماري على مستوى مكة المكرمة.

وقام القويحص والمدعوون، بجولة على مرافق المدارس ومعرض الإنجازات ومعرض المسابقة الهندسية لتصميم المبنى ومراحل إنشاء المشروع، كما زاروا المعامل والمختبرات وقاعة مصادر التعلم القبة الفلكية وقاعة الهولغرام وبرنامج الزراعة المائية وقاعة العروض ثلاثية الأبعاد.

من جانبه، أشاد مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور أحمد الزايدي، بالبرامج التربوية التي شاهدها خلال الزيارة والقاعات التعليمية والبيئة الجاذبة والبرامج الإبداعية، مؤكدا أهمية التعاون القائم مع أمانة العاصمة في كل ما من شأنه خدمة التربية والتعليم .

من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة سنا الإبداع، الدكتور موفق حريري، أن مبنى المرحلة الثانية الذي تم تدشينه يضم 22 قاعة دراسية بطاقة استيعابية 528 طالبا، ليصبح إجمالي الطاقة الاستيعابية للمبنيين 1392 طالبا وبواقع 58 قاعة دراسية إضافة إلى القاعات التعليمية.

وأضاف حريري، أن مجمع مدارس جيل الإبداع يقام على أرض بمساحة 18950 مترًا مربعًا، وهو أحد المشاريع النوعية التي طرحتها أمانة العاصمة المقدسة للاستثمار طويل الأجل، وتقدر التكلفة الإجمالية للإنشاءات بعد اكتمال المشروع 80 مليون ريال، ستعود ملكيتها إلى امانة العاصمة المقدسة بعد انتهاء العقد الاستثماري.

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