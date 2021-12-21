«الهلال الأحمر» تدشن برنامج «الترحيل الطبي» لتعزيز جودة الخدمات الصحية

الرياض - محمد عبدالله - دشن رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسى، الثلاثاء، برنامج الترحيل الطبي (EMD)، بمقر الهيئة بالرياض، في حضور عدد من مسؤولي الهيئة والأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

ويهدف برنامج الترحيل الطبي إلى تدريب وتوظيف 700 مرحل طبي؛ للمساهمة في تعزيز جودة الخدمات الصحية بما يتماشى مع برنامج تحول القطاع الصحي ورؤية المملكة 2030؛ لتخريج كوادر مؤهلة قادرة على تقديم أفضل الممارسات في مجال الترحيل الطبي للبلاغات الإسعافية.

وتبلغ مدة البرنامج الجديد 14 أسبوعا، يتعرف فيها المتدربون على المفاهيم الأساسية للترحيل الطبي وطرق الاستجابة السريعة وإدارتها، وكذلك إدارة الأزمات والجودة، كما يتعرفون على المسائل القانونية ذات الصلة بالترحيل الطبي.

ويسعى «الترحيل الطبي» إلى اختصار رحلة البلاغ الإسعافي إلى 7 خطوات فقط، تبدأ من تلقي البلاغ عبر طرق التواصل المختلفة، مرورا بإنشاء بلاغ إسعافي وتحديد الموقع وفرز الحالة، ثم ترحيل الفرق الإسعافية والتواصل مع القطاعات الأخرى، انتهاء بإرسال تعليمات ما قبل وصول الحالة.

وشهد حفل التدشين، منسوبو مركز الإحالة الطبي بوزارة الصحة، ومركز الاتصال 997، والأكاديمية الصحية بهيئة التخصصات الصحية ومركز العمليات الأمنية بوزارة الداخلية.

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