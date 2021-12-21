أمانة الشرقية تغلق 7 مواقع سكنية مخالفة بالجبيل

الرياض - محمد عبدالله - نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوعين الماضيين جولات رقابية وتفتيشية على مساكن العمالة في محافظة الجبيل، للتأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية الاشتراطات النظامية والصحية.

وأسفرت الجولات لـ55 موقعاً داخل أحياء المحافظة، عن إغلاق 7 مواقع سكنية جماعية مخالفة، وتحرير مخالفات بحسب لائحة الاشتراطات البلدية، والتأكيد على الإخلاء في حال عدم وجود رخصة نظامية.

وتهدف هذه الجولات إلى التأكد من اتخاذ الإجراءات والاشتراطات اللازمة حيال وضع المساكن وملاءمتها للدليل الإرشادي الصادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان واللجان ذات الاختصاص.

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