«وزارة الحج» تذكر بإمكانية إلغاء وتعديل تصاريح مواعيد العمرة والصلاة والزيارة

الرياض - محمد عبدالله - جددت وزارة الحج والعمرة التذكير بأنه يمكن إلغاء مواعيد العمرة والصلاة والزيارة، وإصدار تصاريح جديدة، فيما لا يمكن التعديل على المواعيد.

وأوضحت الوزارة، ردًا على سؤال بإمكانية إلغاء أو تعديل أوقات أداء العمرة والصلاة والزيارة للروضة الشريفة، أنه بالنسبة للعمرة، يمكن إلغاء المواعيد قبل دخول وقت التصريح المسجل بأربع ساعات عن طريق تطبيق (اعتمرنا)، وإصدار تصريح جديد.

أما بالنسبة للصلاة فيمكن إلغاء الموعد قبل دخول وقت تصريح الصلاة، وإصدار تصريح جديد.

وبالنسبة للزيارة للروضة الشريفة، فيمكن إلغاء المواعيد قبل دخول وقت التصريح بأربع ساعات عن طريق تطبيق (اعتمرنا)، ويمكن إصدار تصريح جديد بعد انتهاء 30 يومًا من انتهاء التصريح الأول.

وأشارت الوزارة إلى أنه لا توجد خاصية تعديل مواعيد العمرة والصلاة والزيارة.

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