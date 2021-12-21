«قربان» يتفقد محمية جزر فرسان في منطقة جازان

الرياض - محمد عبدالله - زار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد على قربان، محمية جزر فرسان الواقعة جنوب منطقة جازان وهي إحدى المحميات الطبيعية التي يشرف عليها المركز.

واطلع الدكتور قربان، خلال زيارته على خطط العمل في المحمية وآلية إدارتها، وتفقد المناطق التي تكثر فيها ضباء الإدمي الفرساني التي تنامت أعدادها في العامين الماضيين؛ لتصل إلى أكثر من ألف ظبي، كما أطلع على مظاهر التنوع الأحيائي والمزايا الطبيعية للمحمية.

وشملت زيارة الرئيس التنفيذي غابات القندل والمانجروف ذات الأهمية البيئية العالية، والتي تمثل إحدى المناطق السياحية المهمة لاحتوائها تنوعًا أحيائيًا ثريًا يشمل غطاء نباتيًا كثيفًا وأعدادًا كبيرة من الطيور المنتشرة في المحمية، والتي توفر بيئة متكاملة لازدهار الحياة الفطرية.

واختتم قربان زيارته بالاجتماع بموظفي محمية جزر فرسان؛ لمناقشة آليات تطوير المحمية وتفعيل التقنية في إدارتها مشيدًا بجهود منسوبي المحمية في ازدهارها والحفاظ على تنوعها الأحيائي الفريد.

اقرأ أيضًا:

تراجع سعر «البتكوين» إلى أقل من 46 ألف دولار