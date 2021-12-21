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مراكز التطعيم ضد كورونا تتزين بالرسوم الكرتونية لاستقبال الأطفال

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الرياض - محمد عبدالله - واصلت مراكز التطعيم ضد في المملكة استقبال الأطفال من عمر 5 إلى 11 عامًا.

وقد تم تجهيز المراكز برسومات كرتونية لتناسب أعمار المستفيدين من الأطفال وتحفيزهم على أخذ اللقاح .

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، بدء تطعيم الفئة العمرية من (5-11) عامًا بلقاح كورونا، وذلك حرصًا على سلامتهم وحمايتهم من المتحورات والمضاعفات.

وأكدت «الصحة»، أن الأولوية لمن يعانون من حالات قد تجعلهم أكثر عرضة لمضاعفات الفيروس.

 

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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