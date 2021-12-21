التأمينات الاجتماعية توضح طريقة الاستعلام عن المستحقات التأمينية إلكترونيًا

الرياض - محمد عبدالله - أتاحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خدمة الاستعلام عن المستحقات التأمينية بشكل إلكتروني، والتي تمكن من التحقق من وجود مستحقات تأمينية لم تصرف لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وقالت التأمينات عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»: من مكانك يمكنك الاستعلام عن مستحقاتك التأمينية عبر الرابط التالي اضغط هنا.

كما أوضحت المؤسسة 4 خطوات لتفعيل الخدمة وهي:

1- الدخول على موقع التأمينات الاجتماعية.

2- اختيار «التحقق السريع».

3- اختيار «مستحقات تأمينية».

4- تعبئة البيانات ثم الضغط على «تحقق»

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