تراجع أعداد الحالات الحرجة لمرضى كورونا.. و«الصحة» تعلن عدد جرعات اللقاح المعطاة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تراجع في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات؛ بسبب فيروس كورونا، حيث تم تسجيل 28 حالة، فيما تم أمس الإثنين، تسجيل 31 حالة، وذلك بتراجع قدره 3 حالات فقط، في الوقت الذى تم فيه إعطاء اكثر من 48.4 مليون جرعة لقاح كوورنا.

وأوضحت وزارة الصحة أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (48452619) جرعة، عبر أكثر من 587 مركزًا بجميع المناطق والمحافظات.

وأضافت أنه تم تسجيل 222 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بالمملكة، وتسجيل 106 حالات تعافٍ، وحالة وفاة واحدة فقط، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، بدء تطعيم الفئة العمرية من (5-11) عامًا بلقاح كورونا، وذلك حرصًا على سلامتهم وحمايتهم من المتحورات والمضاعفات.

وأشارت وزارة الصحة، في وقت سابق، إلى أن لقاح فايزر هو المستخدم حاليًا في الجرعة التنشيطية، بغض النظر عن نوع الجرعة الأولى أو الثانية، وذلك لكل من مر عليه 6 أشهر من تلقي الجرعة الثانية، ويبلغ من العمر 18 عامًا فما فوق.

اقرأ أيضًا:

الصحة: بدء تطعيم الفئة العمرية من 5 إلى 11 عامًا بلقاح كورونا