الصحة: تسجيل 222 إصابة بكورونا وتعافي 106 أشخاص خلال الـ24 ساعة الماضية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 222 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 551210 حالة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تم تسجيل 106 حالات تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 540284 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة فقط، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8865 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن بدء تطعيم الفئة العمرية من (5-11) عاماً بلقاح كورونا، وذلك حرصاً على سلامتهم وحمايتهم من المتحورات والمضاعفات.

فيما نشرت وزارة الصحة في وقت سابق، فيديو للمتحدث الرسمي باسمها، د. محمد العبدالعالي، قال فيه إن الجرعة الواحدة لا تكفي، وان إضافة جرعة أخرى يزيد المناعة، لكن الجرعة التنشيطية هي المهمة حاليًا للحماية من المضاعفات والمتحورات لفيروس كورونا، وتعزز مستوى التحصين الذي وصل إليه الشخص.

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الصحة: بدء تطعيم الفئة العمرية من 5 إلى 11 عامًا بلقاح كورونا