الشورى: محاسبة المتسببين بديون الأندية وفق النظام

طالب مجلس الشورى في جلسته اليوم وزارة الرياضة برفع مستوى جودة النقل التلفزيوني ومراجعة تشفير دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بما يليق ويرتقي لمسمى المسابقة، وتحسين بيئة الأندية الرياضية لتناسب حضور ومشاركة الأسرة، كما طالب الوزارة بتفعيل إجراءات المحاسبة القانونية للمتسببين بمديونياتها وفق النظام.

الرقابة المالية

وتضمن قرار المجلس بشأن وزارة الرياضة مطالبة الوزارة بالإسراع في إعادة تشغيل مستشفى الأمير فيصل بن فهد للطب الرياضي بالشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز إجراءات الرقابة المالية على الأندية الرياضية وحوكمة مصروفاتها ومديونياتها، وقيام الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص بدراسة إنشاء ملاعب وصالات رياضية بطريقة (الإنشاء - التشغيل - التحويل).

كما دعا المجلس في قراره الوزارة بالإسراع في إصدار إستراتيجيتها الشاملة للقطاع الرياضي، وهي توصية إضافية تقدم بها عضوا المجلس معالي الدكتور فهد التخيفي، واللواء علي آل الشيخ، وتبنتها اللجنة في تقريرها.

مراكز البيانات

في سياق مختلف، أكد مجلس الشورى في قرار له على دعم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بتوفير مواقع مناسبة لمراكز البيانات تتوافق مع المعايير العالمية وتحقق المتطلبات الأمنية، ومطالبة الهيئة بالإسراع في استكمال الضوابط المتعلقة بتطوير التطبيقات الخاصة بالذكاء الاصطناعي واستخداماتها.

كما دعا المجلس في قراره الهيئة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة العمل على تطوير رأس المال البشري وإعداد المعايير المهنية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي وقياس التقدم في ذلك، وهي توصية إضافية مقدمه من عضو المجلس الدكتور ناصر طيران تبنت اللجنة مضمونها.

تحلية المياه

وفي شأن آخر، وافق الشورى على قراره المتضمن دعم المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مشاريع تأمين المتطلبات الأمنية الخاصة بحماية أصول منظومات الإنتاج وأنظمة النقل التابعة للمؤسسة، بما يضمن أمن الإمداد المائي، ومطالبة المؤسسة في ذات القرار بالعمل على زيادة نسبة توظيف المرأة، في القطاعات الإدارية والفنية الملائمة.

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل جلسته على تعديل الفقرة (1) من المادة (الخامسة والأربعين) من الميثاق العربي لحقوق الانسان.

مطالبات المجلس من وزارة الرياضة

- رفع مستوى جودة النقل التلفزيوني

- تحسين بيئة الأندية الرياضية لتناسب حضور ومشاركة الأسرة

- بتفعيل المحاسبة القانونية للمتسببين بمديونياتها وفق النظام

- إعادة تشغيل مستشفى الأمير فيصل بن فهد للطب الرياضي

- تعزيز إجراءات الرقابة المالية على الأندية الرياضية وحوكمة مصروفاتها ومديونياتها

- إنشاء ملاعب وصالات رياضية بطريقة (الإنشاء - التشغيل - التحويل)

- إصدار إستراتيجيتها الشاملة للقطاع الرياضي