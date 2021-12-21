شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية يبحث القضايا الإغاثية مع مبعوث الجامعة العربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، المبعوث الخاص للأمين العام للجامعة العربية لشؤون الإغاثة الإنسانية الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني.

وجرى خلال اللقاء استعراض العمل المشترك بين المملكة والجامعة العربية في العديد من القضايا الإغاثية والإنسانية، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما بحث الجانبان أوجه تكثيف العمل الثنائي في العديد من القضايا التي تخدم المصالح الإقليمية والدولية.