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شرطة المدينة المنورة تطيح بشخصين دخلا محلات تجارية وسلبا أموالًا تحت تهديد السلاح

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الرياض - محمد عبدالله - تمكنت شرطة منطقة المدينة المنورة، من القبض على شخصين دخلا محلات تجارية وسلبا مبالغ مالية منها.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على مواطنين، دخلا محلات تجارية، وسلبا مبالغ مالية تحت تهديد السلاح الأبيض.

وأوضحت شرطة المدينة المنورة، أنه جرى إيقاف المتهمين، واتخذت الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة بالمنطقة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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