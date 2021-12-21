المؤسسة المالية العالمية تستثمر في «جي إم إيه» إحدى شركات مباشر السعودية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وهي عضو مجموعة البنك الدولي، بالتعاون مع SBI Ventures إحدى شركات مجموعة SBI Holdings أحد أكبر شركات الخدمات المالية المُدرجة في بورصة طوكيو، الاستثمار في حصة بشركة Global Market Access Network (DIFC) Ltd. (GMA)، التابعة لمجموعة شركة مباشر السعودية والتي تتخذ من دبي مقرا لها.

ووفقا للبيان الصادر عقب توقيع الاتفاقية فإن الاستثمار في (جي تي إن) هو الاستثمار الأول للمؤسسة المالية العالمية في قطاع التقنية المالية منطقة الشرق الأوسط - بحسب ما ورد على لسان مختار ديوب الرئيس التنفيذي للمؤسسة.

يشار إلى أن مجموعة مباشر السعودية، هي إحدى أهم الشركات في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مقرها الرئيسي في المملكة العربية السعودية وتمتلك مكاتب في الإمارات والبحرين ومصر والمغرب، بالإضافة إلى سيريلانكا وباكستان وبعض البلاد الأفريقية؛ حيث تسعى من خلال هذه الشراكة للتوسع في سائر بلدان العالم.

ويهدف استثمار (IFC) و SBIإلى تقديم الدعم المالي والاستراتيجي، لخطط التوسع العالمي التي تضعها شركة GMA لشبكة التداول العالمي Global Market Access Network) GTN)) الخاصة بها.

وتعد GTN نظاما مدعوما بالتكنولوجيا المالية للتداول والاستثمار العالمي، حيث يمكّن هذا النظام الشركات المالية وعملاء تلك الشركات من التداول المباشر واللحظي في كل الأسواق المالية العالمية عبر مختلف فئات الأصول باستخدام منصة واحدة.

وتغطي GTN نحو 82 سوقاً مالياً في 78 دولة (71مدرجين في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة و7 غير مدرجين في المؤشر ) كاتالي: 17 سوقا ماليا في إفريقيا في 24 دولة، 15 سوقا مالية في 11 دولة في الأمريكيتين، و23 سوقا ماليا في 17 دولة في آسيا والباسفيك، و37 سوقا ماليا في 34 دولة في أوروبا، و12 سوقا مالية في 10 دول بالشرق الأوسط).

كما تعتزم GTN بنهاية 2022 تغطية كل الأسواق والأدوات المالية القابلة للتداول إلكترونيًا بالعالم أي 170 سوقا ماليا في 164 دولة (89 مدرجين في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة و 75 غير مدرجين في المؤشر)، مما يعني إمكانية التداول المباشر واللحظي بأكثر من مليونين ونصف المليون أداة استثمارية من الأسهم والسلع، وأدوات الدخل الثابت والصناديق وغيرها.

وشهد العالم نموًا غير مسبوق في أنشطة التداول والاستثمار على مدار العامين الماضيين، وكذلك زيادة في طلب المستثمرين داخل الأسواق الناشئة على الوصول إلى الأسواق العالمية، وعند الأخذ في الاعتبار التكلفة المرتفعة لإنشاء منصة تتيح التداول العالمي والاستثمار وكذلك الصعوبات التكنولوجية والتشغيلية المرتبطة بعملية ما بعد التداول، نجد أنّ منصة GTN هي الحل الأمثل للمؤسسات المالية في الأسواق الناشئة التي تواجه تحديات كثيرة في التأقلم مع التغير المستمر لحركة السوق.

وحسب ما ورد في البيان الصحفي، فقد علق المهندس محمد رشيد البلاع، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة GMA: على الحدث بقوله: «يسر مجموعة GMA انضمام مستثمرين بمكانة IFC وSBI إلى خطواتها للتوسع العالمي. حيث تتمتع IFC بمكانة فريدة تمكّنها من تقديم رؤية استراتيجية لـ GTN، لكونها عضوًا بمجموعة البنك الدولي، ومستثمر ذو خبرة في مجال التكنولوجيا المالية في الأسواق الناشئة والحدودية. أما SBI، فهي واحدة من أكثر الشركات ابتكارًا في مجال الخدمات المالية القائمة على التكنولوجيا، كما أنها تتمتع بخبرة استثمارية عالمية كبيرة، مما يمكنها من إضافة قيمة استراتيجية كبيرة لـ GTN».

وأضاف السيد مختار ديوب ألرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC): «يمثل هذا أول استثمار لـ IFC في مجال التكنولوجيا المالية بقطاع تكنولوجيا أسواق رأس المال في الشرق الأوسط، ولذلك تُعد شراكتنا مع GMA وSBI في صلب أولوياتنا، بدءًا من تطوير أسواق رأس المال وتعميق مكانتها، وحتى دعم الابتكار والتحول الرقمي وزيادة التدفقات الاستثمارية عبر الحدود».

عن GMA

GMA هي إحدى شركات مجموعة مباشر الدولية، وتتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، مع شركات تابعة عاملة في دبي وسنغافورة، وتقدم خدماتها للشرق الأوسط وآسيا، ويوجد مركزها المتخصص في تطوير التكنولوجيا بمدينة كولومبو في سريلانكا. تضم مجموعة GMA فريقا مكونا من 210 موظفا يجمعهم هدف مُشترك يتمثل في إنشاء نظام التداولات الأكثر شمولًا على مستوى العالم.

عن IFC

مؤسسة التمويل الدولية هي عضو في مجموعة البنك الدولي، وهي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز على القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، وتعمل IFC في أكثر من 100 دولة، وتستخدم خبرتها في رأس المال وتأثيرها في خلق أسواق وفرص في الدول النامية.

وخصصت IFC في العام المالي 2021 مبلغا قياسيا قدره 31.5 مليار دولار أمريكي للشركات الخاصة والمؤسسات المالية في البلدان النامية، مستفيدة من قوة القطاع الخاص، لإنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك مع مواجهة الاقتصادات آثار جائحة كورونا.

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عن SBI

تأسست المجموعة في 1991 كشركة رائدة في الخدمات المالية المعتمدة على الإنترنت في اليابان، وصارت المجموعة منذ ذلك الوقت أول مجموعة مالية معتمدة على الإنترنت في العالم، كما أنها تقدم خدمات مالية في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الأوراق المالية والخدمات المصرفية والتأمين، فضلًا عن ذلك، تقدّم SBI خدمات إدارة الأصول مع الاهتمام الخاص بالاستثمار في شركات المشاريع، وهو نشاط قائم من قبل تأسيس المجموعة.

وتركزت استثمارات SBI في قطاعيّ تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الحيوية، وهي قطاعات النمو في القرن الحادي والعشرين. ويتسارع تطوير تكنولوجيات جديدة في الوقت الراهن داخل قطاع التكنولوجيا المالية وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والمجالات ذات الصلة، مما يمكنها من جذب الاهتمام العالمي. كما تستثمر SBI بشكل كبير في شراكات بالمشاريع المرتبطة بهذه المجالات.