موقع مخالف لصهر وصناعة الذهب بجدة.. و«الأمانة» تتخذ الإجراءات النظامية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت أمانة محافظة جدة، ضبط الفرق الرقابية التابعة لها، موقعًا مخالفًا بنطاق حي البغدادية الشرقية، جرى استغلاله لصهر وصناعة الذهب، تديره عمالة مخالفة.

وأوضحت أمانة جدة (في بيان لها)، أن المعمل المخالف يحتوي على مكائن مخصّصة لأعمال صهر وصب الذهب، وجهاز ليزر لإعادة رسم ونقش المنتجات الذهبية، وعينات من الذهب المغشوش.

وأشارت أمانة المحافظة إلى أنه تم إغلاق الموقع المخالف، ومصادرة كل المضبوطات، واتخاذ كل الإجراءات النظامية بحق صاحب الموقع.

وأكّدت أمانة جدة مواصلة تكثيف جولاتها الميدانية لضبط المخالفات البلدية وإزالة المشوهات البصرية بالنطاق، حاثة السكان على التعاون والإسهام في تحسين الخدمات من خلال تبليغهم عن المخالفات البلدية عبر مركز البلاغات (940) أو تطبيق (بلدي).

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