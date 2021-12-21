فريق طبي بجازان ينقذ حياة شاب تعرض لإصابة نافذة بالمعدة

الرياض - محمد عبدالله - نجح فريق طبي بمستشفى بني مالك العام بمنطقة جازان، في تحقيق إنجاز طبي وإنقاذ حياة شاب عشريني، تعرض لإصابة نافذة في منطقة المعدة.

وأوضحت صحة جازان، عبر تويتر، أن مستشفى بني مالك العام استقبل مصاب بقسم الطوارئ يبلغ من العمر 20 عامًا تعرض لإصابة نافذة في البطن، وعلى الفور قام الفريق الطبي الجراحي بالتعامل معه بشكل عاجل حسب البروتوكولات المعتمدة حتى استقرار حالته.

وأضافت صحة جازان، أنه بعد استقرار الحالة، قرر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية استكشافية للبطن، واتضح وجود قطع في الجدار الأمامي للمعدة، وتمت معالجته والسيطرة على النزيف المصاحب، والتأكد من عدم وجود إصابات أخرى في البطن، وقد تكللت العملية بالنجاح.

اقرأ أيضًا:

بالصور.. «وزير الصحة» يدشِّن منظومة الاتصالات اللاسلكية للإسعاف والمستشفيات بجازان

فريق طبي بمستشفى الريث العام ينجح في إعادة الحركة لمريض شلل نصفي