الأرصاد: رياح وأتربة في 4 مناطق.. وتدني مستوى الرؤية بمكة

الرياض - محمد عبدالله - نبّه المركز الوطني للأرصاد، عن وجود انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، واحتمالية هطول أمطار رعدية على الأجزاء الشمالية من شرق ووسط المملكة، في حين تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير.

الطقس في الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد منطقة الرياض، الخرج، الدرعية، الدلم، القويعية، المزاحمية، حوطة بني تميم، ستشهد رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية.

ولفت المركز، عبر حسابه على تويتر، إلى أن بداية الإنذار ستكون في الساعة التاسعة صباحًا وتنتهي الساعة الخامسة مساء الثلاثاء.

الطقس في مكة المكرمة

أوضح المركز الوطني للأرصاد، أن منطقة مكة المكرمة، الشعيبة، الليث، ثول، جدة، ستشهد ارتفاع الأمواج مصحوبًا بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

الطقس في المنطقة الشرقية

كما أشار المركز الوطني للأرصاد إلى أن حالة الطقس في الجبيل، الخبر، الدمام، الظهران، القطيف، بقيق، ستشهد رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية.

وأوضح المركز، عبر حسابه على تويتر، أن بداية الإنذار ستكون في الساعة التاسعة صباحًا وتنتهي الساعة الخامسة مساء الثلاثاء.

الطقس في منطقة الجوف

أعلن المركز الوطني للأرصاد أن منطقة الجوف، القريات، طبرجل، ستشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية.

وأشار المركز إلى أن بداية الإنذار ستكون في تمام الساعة العاشرة وتنتهي في الخامسة مساء اليوم.

الطقس في القصيم

كما توقع المركز الوطني للأرصاد أن منطقة القصيم، البكيرية، الرس، الشماسية، المذنب، بريدة، عنبرة، ستشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية.

وأشار المركز إلى أن بداية الإنذار ستكون في تمام الساعة العاشرة وتنتهي في الخامسة مساء اليوم.

حالة الطقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، انخفاضًا في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء الشمالية من شرق ووسط المملكة، في حين تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان «تشمل الأجزاء الساحلية منها»، عسير والباحة كذلك لا يستبعد تكون الضباب في الصباح الباكر على جازان، عسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة ومرتفعات المدينة المنور، حائل وسواحل الخليج العربي .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 25-45 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف وقد يصل إلى ثلاثة أمتار, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا غربية بسرعة 15-35كم/ساعة, وجنوبية شرقية إلى جنوبية تتحول تدريجيًا غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.

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