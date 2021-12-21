بالفيديو.. معرض المسكوكات الإسلامية يتزين بأكثر من 200 عملة نادرة

الرياض - محمد عبدالله - نظمت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة معرضًا متخصصًا للمسكوكات الإسلامية النادرة والمتميزة عبر العصور الإسلامية المختلفة.

وقال مدير عام معرض المسكوكات الإسلامية، عبدالله المقبل، في حديثه مع «برنامج اليوم»، إن المعرض يضم أكثر من 200 عملة نادرة من العصر الأموي والعصر العباسي، بعضها ضّرب في المملكة العربية السعودية والبعض الآخر في المشرق العربي والمغرب العربي.

وأضاف: «المعرض تميز بأنه يعتمد على الواقع الافتراضي المعزز في استخدام التقنية في جميع أجنحة المعرض، كما يشمل المعرض غرفة رقمية تم استخدام التقنية فيها للإسقاط الضوئي لعرض العملات وصورها بشكل ثلاثي الأبعاد».

وتابع: «بالإضافة إلى أن جميع العملات المشاركة في المعرض تم توثيقها للمكتبة، وأيضًا يحتوي المعرض على خاصية الإرشاد الذاتي واختبار المعلومات قبل دخول الزائر للمعرض، وأيضًا في نهاية الجولة لمعرفة كم الاستفادة التي استفاد بها الزوار».

كما أوضح مدير المعرض، أن المعرض سيكون متاحًا غدًا لاستقبال الزوار، وتقتني المكتبة عملات نادرة من النقود العربية والإسلامية، تجاوز عددها 8 آلاف مسكوكة وعملة نادرة، يعود تاريخها إلى العصور الأموية والعباسية والأندلسية والفاطمية والأيوبية والأتابكية والسلجوقية والمملوكية، ومن دول المشرق الإسلامي ودول المغرب العربي والعصر العثماني.

اقرأ أيضًا:

الأمير فيصل بن عياف يرعى جائزة غرفة الرياض للإبداع التسويقي