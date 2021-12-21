القحطاني: المملكة دخلت أول موجة باردة في فصل الشتاء

الرياض - محمد عبدالله - قال الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، إن هناك انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، خاصة الأجزاء الشمالية منها.

وأضاف القحطاني، خلال مداخلة مع «برنامج اليوم» على قناة «الإخبارية»، أن هذا الانخفاض في درجات الحرارة يعطي مؤشرًا إلى أول موجة باردة في فصل الشتاء، فنحن في الربع الأول من الشتاء وتدنت درجات الحرارة إلى الصفر المئوي على طريف، كما سجلت القريات وحفر الباطن ما بين درجة إلى درجتين.

وأشار إلى أن هناك فرصة لسقوط أمطار رعدية على الأجزاء الشمالية لشرق ووسط المملكة، كما أن هناك فرصة لتكون سحب رعدية ممطرة أيضًا على مرتفعات جازان تشمل الأجزاء الساحلية، وعسير والباحة، كما لا يستبعد تكون الضباب في الصباح أيضًا على جازان وعسير والباحة.

وطالب بالالتزام بالإرشادات التي تطلقها الجهات المختصة، وكذلك وزارة الصحة نظرًا للانخفاض الملموس في درجات الحرارة.

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