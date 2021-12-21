في 3 خطوات.. «هدف» يوضح كيفية التسجيل في دعم أجر أيام غسيل الكلى

الرياض - محمد عبدالله - أكد صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، أن دعم أجر أيام غسيل الكلى يكفل مشاركة فاعلة للموظفين من مرضى الفشل الكلوي داخل سوق العمل.

وأوضح «هدف»، عبر حسابه على «تويتر»، خطوات التسجيل في البرنامج، كما يلي:

- تسجيل بيانات المنشأة في نظام التوظيف والتدريب.

- تقديم طلب من خلال الدخول على الحساب الخاص بالمنشأة على النظام.

- تقوم المنشأة بتسجيل المصاب/المصابة بالفشل الكلوي ضمن برنامج دعم أجر أيام غسيل الكلى.

وأشار «هدف» إلى أنه بإمكان أي منشأة في القطاع الخاص لديها موظفون مصابون بالفشل الكلوي، أو ترغب في توظيفهم الاستفادة من البرنامج.

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