«الأرصاد» تتوقع المدن الأدنى والأعلى في درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الصغرى والكبرى على بعض المدن، اليوم الثلاثاء؛ حيث تسجل طريف أدنى درجة حرارة (صفر)، فيما تسجل جازان أعلى درجة حرارة بـ31 درجة مئوية.

وأوضح مركز الأرصاد، عبر تويتر، أن طريف تسجل درجة حرارة صغرى «صفر»، فيما تسجل القريات درجة مئوية واحدة فقط، وتسجل حائل وتبوك 3 درجات مئوية، وعرعر 5 مئوية، وسكاكا 6 مئوية، ورفحا 7 مئوية، والعلا 8 مئوية، وأبها 9 مئوية.

أما المدن الأعلى في درجات الحرارة، فهي كالتالي: جازان 31 درجة مئوية، وبيشة 30 مئوية، وشرورة ونجران 28 مئوية، والقنفذة ووادي الدواسر ومكة المكرمة 27 مئوية، وجدة 26 مئوية، والدمام 25 مئوية، والخرج وينبع والأحساء 24 درجة مئوية

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