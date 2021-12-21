السفارة السعودية في واشنطن تعلق على أنباء القبض على مواطن بأريزونا

الرياض - محمد عبدالله - أكدت السفارة السعودية في واشنطن، أن الشخص الذي ألقت السلطات الأمريكية القبض عليه في ولاية أريزونا، أواخر الأسبوع الماضي، ووصفته بأنه «إرهابي محتمل» ليس مواطنًا سعوديًا.

وأوضحت السفارة، عبر تويتر، أنها تواصلت مع السلطات الأمريكية ذات الصلة بهذا الشأن، وأن الشخص المذكور ليس مواطنًا سعوديًا، وفقًا لـ«العربية».

وأشارت إلى أنها ستواصل التنسيق مع السلطات الأمريكية المعنية وتقديم أي حقائق حول هذا الموضوع.

يشار إلى أن دوريات الحدود الأمريكية أعلنت، في وقت سابق، أنها ألقت القبض على «إرهابي محتمل» في ولاية أريزونا، وأنه سعودي الجنسية.

وأوضح قائد قطاع «يوما» للحدود، كريس كليم، أن الشخص المقبوض عليه يبلغ من العمر 21 عامًا.

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