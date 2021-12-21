أمير مكة يستقبل مدير عام السجون بالمملكة

وتسلّم أمير منطقة مكة المكرمة خلال اللقاء إصدار الأدلة الإجرائية والتنظيمية للمراكز التأهيلية التخصصية، كما استمع الأمير لشرح عن البرامج والأنشطة التي يتم تنفيدها في إصلاحيات المنطقة والتي تُسهم في إعادة تأهيل النزلاء.
وأعرب مدير عام السجون عن شكره لأمير المنطقة على اهتمامه ومتابعته لسير العمل في سجون المنطقة
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