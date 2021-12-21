القبض على مواطنيَن لقيامهما بالسلب تحت تهديد السلاح

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أمير مكة يستقبل مدير عام السجون بالمملكة
استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، مدير عام السجون بالمملكة اللواء...
أكثر من 55 ألف مستفيد من خدمة تعديل بيانات التبليغ في معين
أعلن ديوان المظالم أن عدد المستفيدين من خدمة تعديل بيانات التبليغ في منصة معين الرقمية قد تجاوز الـ55 ألف مستفيد، منذُ إطلاق الخدمة...
الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة،...
عاجل | تنظيم جديد لخدمات حجاج الداخل
يعتزم قطاع الحج والشئون الإسلامية في وزارة الحج والعمرة تعديل نظام خدمة حجاج الداخل، الصادر بتاريخ 1426، الذي يستهدف الشركات...
القبض على 3 أشخاص سرقوا محلين بجدة
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن الجهات الأمنية بمحافظة جدة تمكنت من تحديد هوية أشخاص اعتدوا بالسطو المسلح على...
سكوترات ترعب المارة بممشى الملك سعود
تسبب تكدس الدراجات والأسكوترات والزلاجات المتحركة بممشى طريق الملك سعود (النافورة التفاعلية) بنجران، في وقوع العديد من الحوادث...
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