القبض على مواطنيَن لقيامهما بالسلب تحت تهديد السلاح

أمير مكة يستقبل مدير عام السجون بالمملكة استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، مدير عام السجون بالمملكة اللواء... جدة دوت الخليج جدة دوت الخليج 17 جمادى الأولى 1443 هـ 17 جمادى الأولى 1443 هـ

أكثر من 55 ألف مستفيد من خدمة تعديل بيانات التبليغ في معين أعلن ديوان المظالم أن عدد المستفيدين من خدمة تعديل بيانات التبليغ في منصة معين الرقمية قد تجاوز الـ55 ألف مستفيد، منذُ إطلاق الخدمة... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 17 جمادى الأولى 1443 هـ 17 جمادى الأولى 1443 هـ

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة،... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 17 جمادى الأولى 1443 هـ 17 جمادى الأولى 1443 هـ

عاجل | تنظيم جديد لخدمات حجاج الداخل يعتزم قطاع الحج والشئون الإسلامية في وزارة الحج والعمرة تعديل نظام خدمة حجاج الداخل، الصادر بتاريخ 1426، الذي يستهدف الشركات... الرياض: مؤيد معافا الرياض: مؤيد معافا 17 جمادى الأولى 1443 هـ 17 جمادى الأولى 1443 هـ

القبض على 3 أشخاص سرقوا محلين بجدة صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن الجهات الأمنية بمحافظة جدة تمكنت من تحديد هوية أشخاص اعتدوا بالسطو المسلح على... مكة المكرمة: دوت الخليج مكة المكرمة: دوت الخليج 16 جمادى الأولى 1443 هـ 16 جمادى الأولى 1443 هـ

" /> " /> سكوترات ترعب المارة بممشى الملك سعود تسبب تكدس الدراجات والأسكوترات والزلاجات المتحركة بممشى طريق الملك سعود (النافورة التفاعلية) بنجران، في وقوع العديد من الحوادث... نجران: محمد آل مريح نجران: محمد آل مريح 16 جمادى الأولى 1443 هـ 16 جمادى الأولى 1443 هـ

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