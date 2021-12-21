أكثر من 55 ألف مستفيد من خدمة تعديل بيانات التبليغ في معين

وتكمُن أهمية خدمة تعديل بيانات التبليغ في دعوى بما تتيحه لأطراف الدعاوى من إمكانية تعديل بيانات وعناوين التواصل الخاصة بهم أو بمن يمثلهم في الترافع أمام ديوان المظالم إذ يستطيع أطراف الدعوى تعديل أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكترونية والوطنية في بعض أو جميع الدعاوى الخاصة بهم لدى محاكم ديوان المظالم بمختلف مناطق المملكة دون الحاجة لزيارة المحاكم.
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