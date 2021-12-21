شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط معمل للذهب المغشوش في «بغدادية جدة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت الفرق الرقابية التابعة لأمانة محافظة جدة موقعاً مخالفا بنطاق حي البغدادية الشرقية جرى استغلاله لصهر وصناعة الذهب تديره عمالة مخالفة، حيث تم مصادرة كافة المضبوطات في الموقع فيما يأتي ذلك ضمن جهود الأمانة في تعقب كافة المخالفات البلدية ومنع الظواهر السلبية داخل الأحياء السكنية.

وأوضح مدير عام رصد ومعالجات الظواهر السلبية م. عمرو الدقس أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط معمل مخالف داخل الحي السكني، جرى استغلاله لتصنيع الذهب ويحتوي على مكائن مخصصة لأعمال صهر وصب الذهب، وجهاز ليزر لإعادة رسم ونقش المنتجات الذهبية، وعينات من الذهب المغشوش، مبيناً أنه تم اغلاق الموقع المخالف و صادرت الفرق الميدانية كافة المضبوطات وجرى اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق صاحب الموقع.

وتؤكد أمانة محافظة جدة مواصلة تكثيف جولاتها الميدانية لضبط المخالفات البلدية وإزالة المشوهات البصرية بالنطاق كما تحث السكان على التعاون والمساهمة في تحسين الخدمات من خلال تبليغهم عن المخالفات البلدية عبر مركز البلاغات 940 أو تطبيق بلدي.