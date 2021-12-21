شكرا لقرائتكم خبر عن "معين الرقمية" : 55 ألف مستفيد من خدمة تعديل بيانات التبليغ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن ديوان المظالم أن عدد المستفيدين من خدمة تعديل بيانات التبليغ في منصة معين الرقمية قد تجاوز الـ55 ألف مستفيد، منذُ إطلاق الخدمة في الربع الثاني من العام 1441هـ، بإشراف ومتابعة مباشرة من معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف.

وتكمُن أهمية خدمة تعديل بيانات التبليغ في دعوى بما تتيحه لأطراف الدعاوى من إمكانية تعديل بيانات وعناوين التواصل الخاصة بهم أو بمن يمثلهم في الترافع أمام ديوان المظالم إذ يستطيع أطراف الدعوى تعديل أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكترونية والوطنية في بعض أو جميع الدعاوى الخاصة بهم لدى محاكم ديوان المظالم بمختلف مناطق المملكة دون الحاجة لزيارة المحاكم.