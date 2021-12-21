الأمير فيصل بن عياف يرعى جائزة غرفة الرياض للإبداع التسويقي

الرياض - محمد عبدالله - حضر الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض، نيابة عن الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض بالنيابة، مساء الإثنين، حفل جائزة غرفة الرياض للإبداع التسويقي والتي خصصت هذا العام لأفضل الحملات التسويقية لليوم الوطني91.

وعبر رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان عن شكره وتقديره لأمير منطقة الرياض بالنيابة، على رعايته الحفل مؤكدًا أن هذه الرعاية تأتي امتدادًا لما تجده برامج الغرفة وفعالياتها من اهتمام كبير من أمير منطقة الرياض ونائبه.

وأشار إلى أنَّ الحفل يأتي من باب التحفيز والتشجيع للأعمال التسويقية الإبداعية والتي تواكب النهضة والطفرة التنموية التي تعيشها المملكة في مسيرة رؤية المملكة2030 بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين يحفظهم الله.

وأضاف العجلان: «نسعد اليوم بكوكبة من الجهات قدمت لنا نجاحًا وتميزًا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الحادي والتسعين، وهي ذكرى اعتدنا أن نستذكر فيه بكل عام، ملحمة التأسيس التي قادها الملك عبدالعزيز يرحمه الله والتي سطرها التاريخ بماء الذهب لتبقى علامة فارقة في تاريخ بلادنا الغالية».

من جهته قدم عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الامتياز التجاري والتسويق بالغرفة محمد الرويغ، وراكان الفايزي رئيس لجنة الإعلام الرقمي، عرضًا حول التسويق وأبرز التحولات التي شهدها، كما استعرضا أهمية الحملات التسويقية التي أطلقتها الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الغير ربحي خلال فعاليات ذكرى اليوم الوطني 91.

وتشمل الجائزة ثلاث فئات، الأولي للجهات الحكومية والثانية لمنشآت القطاع الخاص والثالثة للجهات غير الربحية، وجائزة الجمهور، بالإضافة إلى تكريم شخصيتين ممن قدموا خبراتهم وخدماتهم لقطاع التسويق، وتمَّ في ختام الحفل تكريم الجهات الفائزة بالجائزة.

وقد حصل على جائزة القطاع الحكومي: الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وزارة الثقافة، ومركز الملك عبدالله المالي.

وحصل على جائزة الجهات الخاصة: رتال للتطوير العمراني، الخطوط السعودية، أسواق التميمي.

وحصل على جائزة الجهات الغير ربحية: المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام (إخاء)، مجلس الجمعيات الخيرية.

وتم خلال الحفل تكريم رواد التسويق وهم: محمد السرحان، د. خالد الراجحي، د. عبيد العبدلي.

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