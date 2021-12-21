بالصور.. الموارد البشرية بالرياض تختتم المرحلة الأولى من خطة مواجهة الأزمات والحالات الطارئة

الرياض - محمد عبدالله - اختتم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، المرحلة الدورية الأولى لخطة «مواجهة الأزمات والحالات الطارئة» والتي تضمنت تنفيذ 68 تجربة إخلاء افتراضية خلال ستة أشهر بالتنسيق بين وحدة الشؤون التنفيذية بالفرع و فرق الأمن والسلامة في الفروع .

استهدفت الخطة جميع دور ومراكز الإيواء ومكاتب العمل والضمان والتنمية ووحدات الخدمات المساندة والحماية في منطقة الرياض ومحافظاتها ونفذت بتطبيق العديد من الخطوات المناسبة للأحداث من خلال تشكيل وتدريب فريق لإدارة الأزمات والحالات الطارئة بكل فرع وتحديد الواجبات والمهام المنوطة بكل منهم ليكونوا بمثابة إطار عام لتنفيذ خطط الإخلاء ومكافحة الحريق وعملية الإنقاذ والإيواء ودليلًا مرشدًا في سبيل حماية الموظفين والمستفيدين في حالات الطوارئ.

كما صاحب جميع تجارب الإخلاء الوهمي في الفروع رفع التقارير وتحليل وتقييم مستوى أداء فريق إدارة الأزمة والأخطاء التي وقعت للوقوف على أوجه القصور بها والاستفادة مما قد يظهر من مشكلات لوضع الحلول العاجلة لها لتلافيها مستقبلًا.

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