الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط بسرعة 25-45 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف وقد يصل إلى ثلاثة امتار, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً غربية بسرعة 15-35كم/ساعة, وجنوبية شرقية إلى جنوبية تتحول تدريجياً غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.
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