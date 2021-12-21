بالفيديو.. القبض على مواطن اعتدى على مقيم في محطة وقود بحائل

الرياض - محمد عبدالله - تمكنت الجهات الأمنية في منطقة حائل من تحديد هوية أحد الأشخاص، بعد ظهوره في مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يوثق اعتداءه على مقيم يعمل بمحطة وقود بالمنطقة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي لاعتداء شخص على مقيم يعمل في محطة وقود بالمنطقة، فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هويته، مشيرًا إلى أنه مواطن وجرى إيقافه.

وأضاف أنه اتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة بالمنطقة.

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