شرطة مكة تضبط 3 أشخاص سطوا على محلين تجاريين في جدة

الرياض - محمد عبدالله - ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على (3) أشخاص سطوا على محليّن تجاريين بمحافظة جدة.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن الجهات الأمنية بمحافظة جدة تمكنت من تحديد هوية أشخاص اعتدوا بالسطو المسلح على محلين تجاريين، وسرقتهما وسلب العاملين فيهما، وضبط بحوزتهم مواد مخدرة ومبالغ مالية والأدوات المستخدمة في تنفيذ الجريمة، وهم مواطنان ومقيم من الجنسية التشادية، وجرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة بالمنطقة.

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