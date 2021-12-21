«الفيصل» يرعى تدشين «سلسلة أم القرى لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها»

الرياض - محمد عبدالله - برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل دشَّن رئيس جامعة أم القرى أ.د. معدي بن محمد آل مذهب، اليوم، بقاعة الملك عبد العزيز التاريخية، «سلسلة أم القرى لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها»؛ تزامنًا مع اليوم العالمي للغة العربية؛ لتكون منهجًا تعليميًّا صادرًا عن مؤسسة أكاديمية، يمتاز بالمزاوجة بين التعليم التقليديِّ والذاتيِّ وفق أعلى المعايير العالمية.

وأوضح عميد معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها أ.د. حسن بخاري أن السلسلة نتاج عمل متواصل امتدَّ على أكثر من 5 سنوات بين تأليفٍ وتدقيقٍ وتوزيعٍ للمهارات اللغوية في جميع الأجزاء، بهدف إصدار منهجٍ يُحقِّق تطلُّعات الجامعة في تعليم العربية ونشر علومها على مستوى العالم، مثمِّنًا اهتمام رئيس الجامعة وحرصه على إقامة دوراتٍ تدريبيَّةٍ لمعلمي اللغة العربية في البلاد الإسلامية خارجيًّا في بلدانهم أو داخليًّا في رحاب الجامعة.

وتضمَّنت السلسلة 4 أجزاءٍ تعليميَّةٍ؛ لكل جزء منها كتاب للطالب وآخر للمعلم، إضافةً إلى المعجم اللغويِّ الأُحاديِّ باللغة العربية، وسلسلة متنوعة من القصص المتدرِّجة، عكف على تأليفها نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد، ضمن وثيقة مخصصة لبناء منهج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، متوافقةٍ مع المنهج التكامليِّ في تعليم اللغات واستيفاء العناصر والمهارات اللغوية، وتضمينها في قالب موائم للحضارة الإسلامية، وتوزيعها على أجزاء السلسلة بمختلف أنماطها؛ لتحقيق أفضل نواتج التعلُّم المستهدفة، فضلًا عن اشتمالها على مرفقاتٍ مرئيَّةٍ وصوتيَّةٍ لكافَّة الدروس بأسلوبٍ تقنيٍّ مرتبط بصفحات الكتب.

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