نشرة عاجل.. تحذير للمدنيين بإخلاء مطار صنعاء.. وهذا موعد دخول الشتاء

الرياض - محمد عبدالله - نشرت صحيفة «عاجل» عددًا من الأخبار المعنية بالشأن المحلي والدولي والرياضي والاقتصادي، خلال الساعات الماضية، وأبرزها تحقيق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم تاريخي، ولقاء سمو وزير الخارجية نظيره البريطاني.

وإليكم التفاصيل

الشورى لـ«الصندوق العقاري»: فكوا الرهن عن مساكن المتوفين ولا تربطوا الإعفاء بالتعويض

طالب مجلس الشورى، صندوق التنمية العقارية بتبني مسمى (الإيجار السكني المنتهي بالتمليك) عند طرح منتج (الانتفاع المنتهي بالتمليك) لتحقيق وضوح التسمية وفق ما استقر عليه العرف والعمل.

الأرصاد: كتلة هوائية باردة على معظم مناطق المملكة بدءًا من اليوم حتى الخميس المقبل

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقرير له اليوم، تأثر بعض مناطق المملكة بكتلة هوائية باردة تصاحبها تقلبات جوية بدءًا من اليوم الإثنين حتى الخميس المقبل.

«التحالف» يطلب من المدنيين الموجودين بمطار صنعاء إخلاءه فورا

طالب تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم الإثنين، المدنيين الموجودين في مطار صنعاء بإخلائه فورا.

وقال «التحالف»، إنه اتخذ إجراءات قانونية للتعامل مع التهديد في المطار عملياتيا،وأضاف: «نطلب من العاملين في المنظمات الدولية والإنسانية إخلاء مطار صنعاء حالا»، بحسب العربية.

إصابة نجمي النصر بفيروس كورونا

أعلن نادي النصر إصابة نجمي الفريق الأول علي لاجامي ونايف الماس، بفيروس كورونا، وذلك بحسب ما أعلن الحساب الرسمي للأصفر.

وكتب حساب النصر عبر تويتر: "في إطار الفحوصات الدورية التي يجريها الفريق بعد أي مباراة، الفريق الأول لكرة القدم يجري فحص كورونا".

مسعود الدوسري يسجل رقمًا تاريخيًا.. يبلغ 100 عام ويشارك بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

سجَّل مالك الإبل مسعود بن سالم الدوسري، رقمًا استثنائيًا في النسخة السادسة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي يُقام في منطقة الصياهد شمال شرق الرياض، بعدما بات المشارك الأكبر سنًا في المنافسات، عن عمر يناهز 100 عام.

وعشق مسعود الدوسري تربية الإبل منذ نعومة الأظافر؛ حيث ورثها من والده ليحافظ على تلك التركة طوال كل تلك السنوات، قبل أن يحرص على أن يُورثها إلى أبنائه وأحفاده، دون أن يبتعد عن المنافسات رغم التقدم في العمر.

بالفيديو.. الفنان الأردني أدهم نابلسي يعلن اعتزاله لهذا السبب

أعلن الفنان الأردني أدهم نابلسي اعتزاله للغناء، وذلك عبر نشره فيديو نشره على قناته الرسمية بموقع يوتيوب.

وقال «نابلسي» في الفيديو إن كل شخص يجب أن يكون له حلم وهواية ولكن الأهم أن يتوافق ذلك الحلم مع رضاء الله؛ وعبّر عن سعادته بقرار اعتزال الغناء حيث قال: «الهدف اللي كنت ماشي فيه والحلم اللي كنت بحاول أحققه بصراحة ما بيرضي رب العالمين وأغلب الناس القريبين مني عارفين أن هيجي يوم وأوقف وجِه هذا اليوم والخبر السعيد جدا إني اعتزلت الغناء وأتمنى استمرار دعمكم».

رقم تاريخي.. الموارد البشرية تعلن عدد السعوديين بالقطاع الخاص

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات الإشرافية أن عدد السعوديين والسعوديات العاملين في القطاع الخاص وصل إلى أكثر من 1.9 مليون.

وزير الخارجية يلتقي نظيره البريطاني ويعقدان جلسة مباحثات رسمية

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، بمعالي وزيرة الخارجية والتنمية البريطانية إليزابيث تروس، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الخليجي - البريطاني المنعقد في العاصمة البريطانية لندن.

دخول الشتاء فلكيًا غدًا.. الحصيني يحدد موعد «برد الانصراف» والزراعات المناسبة

أكد الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، دخول الشتاء فلكياً، غدا الثلاثاء، بتعامد الشمس على مدار الجدي جنوب خط الاستواء.

وأضاف الحصيني – عبر تويتر – أن تلك الأيام تشهد برد الانصراف والتي تقول فيها العرب «لا برد إلا بعد الانصراف»، أي انصراف الشمس عن مدار الجدي وعودتها إلى الشمال بعد وصولها إلى أقصى نقطة جنوباً.

ضبط مخالف ظهر في مقطع فيديو بحوزته كائنات فطرية مصيدة من دون ترخيص

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة، بأن المتابعة الأمنية لمخالفي نظام البيئة ولائحته التنفيذية، أسفرت عن تمكن شرطة محافظة العقيق من تحديد هوية شخص ظهر في مقطع فيديو يصيد من دون ترخيص، بحوزته (3) كائنات مصيدة ( أرانب)، وجرى ضبطه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة بالمنطقة.

الخطوط السعودية تعلن برنامج تدريب ُمنتهٍ بالتوظيف لحملة الثانوية فأعلى

أعلنت الخطوط السعودية بالتعاون مع جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز وبدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية عن فتح باب التسجيل في (برنامج الطاهي الجوي التدريبي) المنتهي بالتوظيف في الخطوط السعودية.

القبض على شخصين سطوا على مزرعة واعتديا على حارسها وسرقا عدد من المواشي بالجوف

ألقت شرطة منطقة الجوف، القبض على شخصين سطوا على مزرعة واعتديا على حارسها وسلبه وسرقة عدد من المواشي.

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مواطنين، سطوا على مزرعة واعتديا على حارسها وسلبا ما بحوزنه وسرقة عدد من المواشي وجرى إيقافهما اتخذت بحقهما الغجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة بالمنطقة.