عاجل | تنظيم جديد لخدمات حجاج الداخل

يعتزم قطاع الحج والشئون الإسلامية في وزارة الحج والعمرة تعديل نظام خدمة حجاج الداخل، الصادر بتاريخ 1426، الذي يستهدف الشركات والمؤسسات الوطنية المؤهلة والمرخصة لممارسة نشاط خدمة حجاج الداخل، فضلا عن ممارسي نشاط خدمة حجاج الداخل، وكذلك الراغبون في أداء مناسك الحج من المواطنين والمقيمين في المملكة.

تعزيز المنافسة

يهدف التعديل إلى تنظيم وهيكلة الخدمات المقدمة للحجاج، والعمل على تطويرها، بما يمكن ضيوف الرحمن من أداء الفريضة بكل يسر وسهولة، ورفع مستوى كفاءات العاملين في مجال خدمة حجاج الداخل، لتقديم أفضل الخدمات. كما يهدف إلى تعزيز مبدأ المنافسة في تقديم الخدمة وفقًا للآليات المعتمدة من الوزارة، على أن تكون وزارة الحج والعمرة هي الجهة المعنية بالإشراف العام على الخدمات المقدمة للحجاج، لضمان جودتها.

فرص وظيفية

كما يعمل النظام على رفع الأثر الاقتصادي المتوقع على مختلف الأصعدة والمجالات، بما يسهم في تحقيق إيرادات غير نفطية مباشرة للدولة، وذلك من خلال التنسيق والتكامل بين وزارة الحج والعمرة، بصفتها المعنية بالإشراف على الخدمات المقدمة لحجاج الداخل، والجهات المرخصة لمقدمي الخدمات، لتحسين تجربة الحاج وإثرائها، بما يحفز على استقطاب المزيد من ضيوف الرحمن وفق مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، فضلا عن خلق فرص وظيفية في سوق العمل لأبناء وبنات دوت الخليج الأكفاء، مما يسهم في تنمية خبرات ومهارات رأس المال البشري، وزيادة النمو الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى تحسين البيئة والظروف الصحية للحجاج من خلال تطوير الاشتراطات والمتطلبات المفروضة على مقدمي الخدمة.

أهداف النظام

1- تنظيم وهيكلة الخدمات المقدمة للحجاج، والعمل على تطويرها

2- رفع مستوى كفاءات العاملين في مجال خدمة حجاج الداخل

3- تعزيز مبدأ المنافسة في تقديم الخدمة وفقا للآليات المعتمدة

العناصر الرئيسية لمشروع النظام

- تطوير وتنظيم خدمة حجاج الداخل بما يتلاءم مع التطورات

- مراعاة مخرجات مبادرات الوزارة والجهات ذات الصلة

- وزارة الحج والعمرة هي الجهة المعنية بالإشراف العام على خدمات الحجاج

- ضمان جودة الخدمات والتزام القطاع الخاص بتنفيذها وفق التصنيف النوعي والكمي المعتمد

- التحسين المستمر لتجربة الحاج بالتنسيق مع الجهات المعنية

- توحيد منهجية تعامل أجهزة الدولة مع منظومة الخدمات المقدمة لحجاج الداخل

- إسناد مسؤولية الترخيص لجميع مقدمي الخدمات للجهات المعنية بكل خدمة، بما فيها شركات حجاج الداخل التي تُرخص في النظام الحالي من قِبل وزارة الحج والعمرة