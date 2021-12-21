عاجل | تخفيض مدة تلقي التنشيطية والصحة صامتة

مراكز توزيع
ورغم الاستفسارات حول هذا الأمر في كثير من الردود إلا أن حساب «الصحة_937» لم يجب عن التساؤلات واكتفى بالإجابة فقط على الأسئلة الخاصة بتوفر اللقاحات ومراكز توزيعها. وكانت الوزارة أعلنت ، ارتفاعا في أعداد إصابات فيروس كورونا في المملكة تضمنت تسجيل 146 حالة مؤكدة، وتعافي 99 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 31 حالة.
مركز 937
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (550988) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (540178). وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل حالتي وفاة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (8864). ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).
حالات جديدة
146 حالة مؤكدة
99 التعافي
31 حالة حرجة
وفاتان
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