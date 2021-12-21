عاجل | تخفيض مدة تلقي التنشيطية والصحة صامتة

أثار إعلان وزارة الصحة عن تخفيض مدة أخذ الجرعة التنشيطية التساؤلات حول السبب وراء هذا التخفيض من 6 أشهر إلى 3 أشهر، وذلك وفقا للردود التي رافقت هذا الإعلان عبر حساب الوزارة في «تويتر». وقالت الوزارة عبر حسابها: «الآن يُمكن تلقي الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا ، بعد مُضي 3 أشهر من أخذ الجرعة الثانية». وسبق أن أكد المتحدث باسم الوزارة في مؤتمر سابق أن الجرعة يمكن أخذها بعد 6 أشهر من أخذ الجرعة الثانية.

مراكز توزيع

ورغم الاستفسارات حول هذا الأمر في كثير من الردود إلا أن حساب «الصحة_937» لم يجب عن التساؤلات واكتفى بالإجابة فقط على الأسئلة الخاصة بتوفر اللقاحات ومراكز توزيعها. وكانت الوزارة أعلنت ، ارتفاعا في أعداد إصابات فيروس كورونا في المملكة تضمنت تسجيل 146 حالة مؤكدة، وتعافي 99 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 31 حالة.

مركز 937

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (550988) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (540178). وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل حالتي وفاة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (8864). ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

حالات جديدة

146 حالة مؤكدة

99 التعافي

31 حالة حرجة

وفاتان