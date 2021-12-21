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القبض على 3 أشخاص سرقوا محلين بجدة

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عاجل | تنظيم جديد لخدمات حجاج الداخل

يعتزم قطاع الحج والشئون الإسلامية في وزارة الحج والعمرة تعديل نظام خدمة حجاج الداخل، الصادر بتاريخ 1426، الذي يستهدف الشركات...

5ce62f96e6.jpgالرياض: مؤيد معافا
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سكوترات ترعب المارة بممشى الملك سعود

تسبب تكدس الدراجات والأسكوترات والزلاجات المتحركة بممشى طريق الملك سعود (النافورة التفاعلية) بنجران، في وقوع العديد من الحوادث...

icon-byline.pngنجران: محمد آل مريح
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عمود الإنارة قبل التعديل

تجاوب آمن بعد 10 أشهر

تجاوبت إدارة كهرباء منطقة نجران مع ما نشرته «دوت الخليج» في عددها الصادر في 22/2/2021 أي بعد نحو 10 أشهر وأزالت عمود كهرباء ينتصف الطريق...

icon-byline.pngنجران: قاسم الكستبان
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لا تحاليل للهرمونات والفيروسات بمستشفى المجاردة

يعاني مراجعو مستشفى المجاردة العام من عجز مختبر المستشفى عن إجراء تحاليل الهرمونات والفيروسات وعدم توفر محاليل الهرمونات وكذلك...

icon-byline.pngالمجاردة: محمد آل عمر
icon-clock.png16 جمادى الأولى 1443 هـ

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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