القبض على 3 أشخاص سرقوا محلين بجدة

عاجل | تنظيم جديد لخدمات حجاج الداخل يعتزم قطاع الحج والشئون الإسلامية في وزارة الحج والعمرة تعديل نظام خدمة حجاج الداخل، الصادر بتاريخ 1426، الذي يستهدف الشركات... الرياض: مؤيد معافا الرياض: مؤيد معافا 17 جمادى الأولى 1443 هـ 17 جمادى الأولى 1443 هـ

" /> " /> سكوترات ترعب المارة بممشى الملك سعود تسبب تكدس الدراجات والأسكوترات والزلاجات المتحركة بممشى طريق الملك سعود (النافورة التفاعلية) بنجران، في وقوع العديد من الحوادث... نجران: محمد آل مريح نجران: محمد آل مريح 16 جمادى الأولى 1443 هـ 16 جمادى الأولى 1443 هـ

تجاوب آمن بعد 10 أشهر تجاوبت إدارة كهرباء منطقة نجران مع ما نشرته «دوت الخليج» في عددها الصادر في 22/2/2021 أي بعد نحو 10 أشهر وأزالت عمود كهرباء ينتصف الطريق... نجران: قاسم الكستبان نجران: قاسم الكستبان 16 جمادى الأولى 1443 هـ 16 جمادى الأولى 1443 هـ

لا تحاليل للهرمونات والفيروسات بمستشفى المجاردة يعاني مراجعو مستشفى المجاردة العام من عجز مختبر المستشفى عن إجراء تحاليل الهرمونات والفيروسات وعدم توفر محاليل الهرمونات وكذلك... المجاردة: محمد آل عمر المجاردة: محمد آل عمر 16 جمادى الأولى 1443 هـ 16 جمادى الأولى 1443 هـ

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