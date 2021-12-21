القبض على 3 أشخاص سرقوا محلين بجدة

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عاجل | تنظيم جديد لخدمات حجاج الداخل
يعتزم قطاع الحج والشئون الإسلامية في وزارة الحج والعمرة تعديل نظام خدمة حجاج الداخل، الصادر بتاريخ 1426، الذي يستهدف الشركات...
سكوترات ترعب المارة بممشى الملك سعود
تسبب تكدس الدراجات والأسكوترات والزلاجات المتحركة بممشى طريق الملك سعود (النافورة التفاعلية) بنجران، في وقوع العديد من الحوادث...
تجاوب آمن بعد 10 أشهر
تجاوبت إدارة كهرباء منطقة نجران مع ما نشرته «دوت الخليج» في عددها الصادر في 22/2/2021 أي بعد نحو 10 أشهر وأزالت عمود كهرباء ينتصف الطريق...
لا تحاليل للهرمونات والفيروسات بمستشفى المجاردة
يعاني مراجعو مستشفى المجاردة العام من عجز مختبر المستشفى عن إجراء تحاليل الهرمونات والفيروسات وعدم توفر محاليل الهرمونات وكذلك...
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