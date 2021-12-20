تعليم مكة المكرمة تطلق الخطة التدريبية للفصل الدراسي الجديد

الرياض - محمد عبدالله - أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً بإدارة التدريب والابتعاث – بنات - الخطة التدريبية للفصل الدراسي الثاني لعام 1443هـ، تحت إشراف مديرة الإدارة د. جميلة الرويثي.

تستهدف الخطة شاغلات الوظائف التعليمية وذلك بهدف تحسين استقطاب شاغلات الوظائف التعليمية وتأهيلهن وتطويرهن، كذلك رفع مستوى الأداء المهني عن بعد لشاغلي الوظائف التعليمية، وتحسين وتطوير البيئة التربوية والتعليمية في المدارس بمختلف مراحلها،

كما تستهدف ربط شاغلي الوظائف التعليمية بمستجدات الفكر التربوي التعليمي وتقديم تطبيقات على مستوى العمليات التدريسية والتعليمية بشكل عام والتخصص العملي بشكل خاص، والحرص على إعداد شاغلي الوظائف التعليمية لمتطلبات التطوير والتغيير التي تتبناها وزارة التعليم على مستوى الميدان التربوي.

وتأتي الخطة دعمًا لجاهزية التعليم والتعلم من خلال برامج التطوير المهني بواقع 385 برنامج تدريبي مهني، جاءت كالتالي: 182 برنامجًا لإدارة التدريب والابتعاث، 203 برامج لإدارات التعليم والمكاتب.

وركزت الخطة على 8 مسارات شملت برامج القيادة المدرسية، والخطط الدراسية المطورة، وبرامج الطفولة المبكرة ورياض الأطفال، وبرامج التخصصية المهنية، وبرامج الاختبارات الدولية، كذلك برامج التعليم الإلكتروني وتقنيات التعليم، والبرامج التربوية، وبرامج الإدارات ومكاتب التعليم بشكل يخدم ويحسن الممارسات للتدريس.

وشملت الخطة كذلك العديد من البرامج التربوية والتقنية الملائمة لمتطلبات الميدان التربوي والتعليمي والتقنية بواقع 3970 ساعة تدريبة خلال 794 يومًا؛ حيثُ تتوافق مع التقويم الدراسي الجديد الذي أقرته وزارة التعليم للعام 1443هـ، إذ بلغت إحصائيات برامج الخطة التدريبية لإدارة التدريب والابتعاث 2120 ساعة تدريبية خلال 424 يومًا تدريبيًا.

وبلغت إحصائيات برامج الخطة التدريبية لإدارات ومكاتب التعليم 1850 ساعة تدريبية خلال 370 يومًا تدريبيًا.

الجدير بالذكر أن الإدارات المشاركة في خطة الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي هي إدارة الإشراف التربوي- إدارة التخطيط والتطوير- إدارة الطفولة المبكرة - إدارة الموهوبات - إدارة نشاط الطالبات -إدارة التوجيه والإرشاد - إدارة التربية الخاصة - إدارة الاختبارات والقبول- إدارة الجودة وقياس الأداء - إدارة تقنية المعلومات -إدارة التجهيزات المدرسية -إدارة الشؤون الصحية -إدارة الأمن والسلامة - وحدة تطوير المدارس -وحدة التميز - إدارة خدمات الطالبات-إدارة نظام فارس.

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