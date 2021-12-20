«الزعاق» يوضِّح آلية التعرُّف على أوقات دخول مواسم السنة عند العرب والبحارة قديمًا

الرياض - محمد عبدالله - أوضح خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد الزعاق، طرق تعرف العرب والبحارة على دخول مواسم السنة.

وأضاف الزعاق، بفقرته المذاعة على قناة العربية، أن للعرب طرقًا مختلفة لمعرفة دخول المواسم، فأهل البادية يعتمدون على تحرك الرياح وتكون السحب وسلوك الحشرات، فيما يتعمد المزارعون على السلوك الزراعي، أما البحارة فكانوا يستدلون على دخول المواسم بالرؤية العيانية للنجوم.

وأردف، أن غياب الزواحف الهوام السامة دليل بداية برد المربعانية، فيما يعد طلوع فحول النخل وغياب نجم قلب العقرب فجرا دليل شدة البرد أو برد الشبط.

وواصل، أن من دلائل دخول مربعانية البرد أن أشجار الأثل، تتوقف عن إفراز الأملاح لأن المربعانية تمسك المياه في غصونها، بينما يعد إفراز الأشجار البرية للصمغ العربي واللبان والمر، دليلًا على دخول مربعانية القيظ.

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