طلاب المملكة يحصدون 3 جوائز دولية في أولمبياد العلوم الدولي للناشئين 2021

الرياض - محمد عبدالله - حصدت المملكة اليوم 3 جوائز دولية في أولمبياد العلوم الدولي للناشئين 2021، في دورته الثامنة عشرة، المعقودة عن بُعد في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك من خلال طلبة وزارة التعليم بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، بعد منافسة 324 طالباً وطالبة من 60 دولة في العالم.

وفاز كل من: «الطالب في الصف الأول ثانوي من تعليم المنطقة الشرقية رائد بن فيصل، وطالب الصف الأول ثانوي من تعليم منطقة مكة المكرمة أحمد بن سمير فضل الله، وطالب الصف الثالث متوسط من تعليم المنطقة الشرقية مازن بن زيد الشخص، بثلاثة جوائز برونزية بعد مشاركتهم في المسابقة خلال الفترة من 21 - 12 ديسمبر 2021 م.

كما شاركت المملكة في المنافسات بفريق العلوم الذي يضم ستة طلاب هم: طالب الصف الأول ثانوي بمدارس العاصمة النموذجية بمكة المكرمة أحمد سمير سباعي فضل الله، وطالب الصف الأول ثانوي بمدارس الحصان الأهلية النموذجية بالمنطقة الشرقية الحسن سامي محمد الصليبيخ، وطالب الصف الأول ثانوي بمدارس دار الذكر الأهلية بجدة حمزة عبدالرحمن يوسف، وطالبة الصف الثالث المتوسط بمتوسطة الإبداع الأهلية بجدة ميرال إيهاب محمد أبونواس، وطالب الصف الثالث المتوسط بتعليم منطقة مكة المكرمة مازن زيد بن أحمد الشخص أبو نواس، والطالب في الصف الأول ثانوي بمدارس الظهران الأهلية العالمية بتعليم المنطقة الشرقية رائد فيصل بن محمد طلبة.

وتأتي هذه المشاركة ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية التي تقام بشراكة استراتيجية تكاملية مع وزارة التعليم، فيما بلغ رصيد المملكة من جوائز الأولمبياد 21 جائزة من بينها ميدالية ذهبية وفضيتان و 17 ميدالية برونزية، بجانب فضية المركز الثاني للفريق العملي في أولمبياد 2018 حصدتها خلال مشاركتها في منافسات المسابقة ما بين عامي 2015 و2018.