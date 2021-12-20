رقم تاريخي.. الموارد البشرية تعلن عدد السعوديين بالقطاع الخاص

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات الإشرافية أن عدد السعوديين والسعوديات العاملين في القطاع الخاص وصل إلى أكثر من 1.9 مليون.

وقالت الوزارة - في بيان – إن ذلك جاء من خلال استمرارية الجهود ودراسة أوضاع سوق العمل وعبر العديد من المبادرات والتعاون من منشآت القطاع الخاص؛ حيث يعد ذلك الرقم هو الأعلى تاريخيا من حيث عدد العاملين السعوديين في ذلك القطاع.

وقالت، إن بلوغ المستهدف يأتي استمرارا لجهود الوزارة نحو تحقيق برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 الهادفة إلى خلق فرص وظيفية ممكنة لأبناء وبنات الوطن بشكل منظم ومتكافئ وتوفير بيئة عمل مناسبة تحقق لهم الاستدامة والاستقرار الوظيفي وتدعم جهود التنمية المستدامة.

وشملت قرارات التوطين العديد من القطاعات منها، توطين طب الأسنان والصيدلة والمهن الهندسية والمحاسبية وتوطين المجمعات التجارية المغلقة والمقاهي والمطاعم والتموينات والأسواق المركزية وتوطين وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات وخدمة العملاء والإيواء السياحي والتعليم العام الأهلي والعالمي، وتوطين الوظائف بمنطقتي الجوف وحائل، وتوطين الأنشطة والمهن العقارية، وقطاع السينما؛ حيث تعتزم الوزارة مواصلة مسيرة النجاح بخطى ثابتة ورؤية واضحة وخطط استراتيجية طموحة تحقق أهدافها المنشودة في خدمة الوطن والمواطن.