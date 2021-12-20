تنبيه هام من «الأرصاد» حول طقس المنطقة الشرقية غدًا

الرياض - محمد عبدالله - أكد المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، غدا الثلاثاء، استمرار توقعات هبوب رياح نشطة وتكون سحب رعدية على المنطقة الشرقية، من الـ9 صباحا حتى 1.

وأكد تنبيه المركز الوطني للأرصاد، أن المحافظات والمراكز المتأثرة بالحالة هي: (الجبيل - الخفجي - الدمام - الظهران - القطيف - النعيرية - بقيق - رأس تنورة - قرية العليا).

وأورد التقرير أن التأثيرات المصاحبة للحالة هي نشاط في الرياح السطحية، تدن في مدى الرؤية،

اقرأ أيضا:

الأرصاد: كتلة هوائية باردة على معظم مناطق المملكة بدءًا من اليوم حتى الخميس المقبل