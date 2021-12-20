الخطوط السعودية تعلن برنامج تدريب ُمنتهٍ بالتوظيف لحملة الثانوية فأعلى

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الخطوط السعودية بالتعاون مع جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز وبدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية عن فتح باب التسجيل في (برنامج الطاهي الجوي التدريبي) المنتهي بالتوظيف في الخطوط السعودية على النحو التالي:

الشروط والمتطلبات:

- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

- وحاصلا على شهادة دراسية لا تقل عن الثانوية العامة بنسبة لا تقل عن 80%.

- أو شهادة دبلوم بمعدل لا يقل عن (2.75 من 4) أو (3.75 من 5).

- أو شهادة البكالوريوس/الماجستير بمعدل لا يقل عن (2.75 من 4) أو (3.75 من 5).

- إتقان اللغة الإنجليزية (درجة لا تقل عن 72 في STEP أو لا تقل عن 5.5 في IELTS).

- الطول والوزن وفق معايير الخطوط السعودية (إمكانية الوصل باليد إلى ارتفاع 212 سم).

المزايا:

- راتب شهري تنافسي.

- بدل نقل (وفقاً لسياسة الشركة).

- بدل سكن (وفقاً لسياسة الشركة).

- تأمين طبي للموظفين وعائلاتهم والمعالين (وفقاً لسياسة الشركة).

- قسائم سفر للموظفين وعائلاتهم والمعالين (وفقاً لسياسة الشركة).

- تذاكر وكوبونات مخفضة.

- عروض وتخفيضات للموظفين.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الإثنين 1443/5/16هـ عن طريق الرابط:

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