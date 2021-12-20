هل سيتم تقديم مساعدة غذائية لمستفيدي الضمان؟.. الشورى يوجه مطلبًا لـ«الموارد البشرية»

الرياض - محمد عبدالله - طالب مجلس الشورى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وكالة الضمان الاجتماعي لتفعيل شراكات مجتمعية مع المنشآت العاملة في المجال الغذائي؛ لتقديم المساعدة الغذائية لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

كما دعا المجلس إلى تعزيز جهود الوزارة في زيادة فرص تمكين المرأة لشغل مناصب قيادية في القطاع الخاص، واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم القطاع غير الربحي في المجالات غير المستحقة للزكاة من خلال حثّهم وتوجيههم للاستفادة ممّا جاء في نص المادة (الحادية عشرة) من نظام ضريبة الدخل، وهي توصيةٌ إضافيةٌ مقدمةٌ من أعضاء المجلس الدكتورة إيمان بنت عبدالعزيز الجبرين، وفضل بن سعد البوعينين، والدكتورة هيفاء بنت حمود الشمري، وقد أخذت اللجنة بنص التوصية.

وجاء قرار المجلس بشأن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد إطلاعه على وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1441/ 1442هـ، تلاها أمام المجلس رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي.

اقرأ أيضا:

جلسة الشورى.. مطالب بسد العجز في الكوادر الصحية