دخول الشتاء فلكيًا غدًا.. الحصيني يحدد موعد «برد الانصراف» والزراعات المناسبة

الرياض - محمد عبدالله - أكد الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، دخول الشتاء فلكياً، غدا الثلاثاء، بتعامد الشمس على مدار الجدي جنوب خط الاستواء.

وأضاف الحصيني – عبر تويتر – أن تلك الأيام تشهد برد الانصراف والتي تقول فيها العرب «لا برد إلا بعد الانصراف»، أي انصراف الشمس عن مدار الجدي وعودتها إلى الشمال بعد وصولها إلى أقصى نقطة جنوباً.

وأكمل، أن اليوم الاثنين يوافق دخول النجم الثاني من المربعانية، وهو «نجم القلب» مدته 13 يوماً، وهو مظنة البرد متى ما تسرّب هواء أصله قطبي أو سيبيري، فيه أطول ليلة وأقصر نهار في السنة، ثم يبدأ النهار بالزيادة على حساب الليل، يتخلل هذا النجم بداية غرس العنب وتُقلم فيها الأشجار.

وأردف، يمكن زراعة بعض الحبوب، وزراعة بعض الخضراوات كالبطاطس، والعدس، والفول، والحلبة، وفيه هجرة الأوز الشتوي، مستشهدا بقول العرب: «إذا طلع القلب امتنع العذب وجاء الشتاء.. وصار أهل البوادي في كرب».

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