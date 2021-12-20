القبض على شخصين سطوا على مزرعة واعتديا على حارسها وسرقا عدد من المواشي بالجوف

الرياض - محمد عبدالله - ألقت شرطة منطقة الجوف، القبض على شخصين سطوا على مزرعة واعتديا على حارسها وسلبه وسرقة عدد من المواشي.

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مواطنين، سطوا على مزرعة واعتديا على حارسها وسلبا ما بحوزنه وسرقة عدد من المواشي وجرى إيقافهما اتخذت بحقهما الغجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة بالمنطقة.

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