8 آلاف مستفيد من برامج الأمن السيبراني

شهدت برامج نادي الأمن السيبراني في جامعة نجران مشاركة فعالة من مجتمع المنطقة، وطلاب الجامعة وموظفيها، إذ بلغ عدد المستفيدين من البرامج التدريبية أكثر من 8 آلاف مستفيد.

وقدم النادي بكلية علوم الحاسب ونظم المعلومات، بالشراكة مع عمادة شؤون الطلاب، عددًا من ورش العمل والندوات خلال هذا الفصل. اشتملت البرامج على ورشة عمل بعنوان «حماية البيانات الشخصية والحساسة في مراكز البيانات والبيئة السحابية»، وكذلك ورشة بعنوان «التصدي للاختراقات الإلكترونية في الهواتف الذكية»، بالإضافة إلى ندوة بعنوان «الحماية من الهجمات الإلكترونية في المؤسسات»، وأخرى بعنوان «الأمن والخصوصية في إنترنت الأشياء».